Conférence Inalco « Faire l’histoire des Langues O’ – Enjeux et méthodes » Maison de la recherche de l’Inalco – Auditorium Paris, 26 septembre 2023, Paris.

Le mardi 26 septembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Depuis janvier 2023 l’Inalco s’est doté d’un Comité Histoire des Langues O’ qui a pour objectif de mener des recherches sur l’histoire de l’institution, dans sa globalité, et dans ses relations aux évolutions intellectuelles, politiques et sociales de la France et du monde. Cette table-ronde a pour objectif de réfléchir aux enjeux et aux méthodes d’une telle ambition historique.

Table-ronde animée par Emmanuel Lozerand, chargé de mission Histoire de l’Inalco, dans le cadre du cycle 1873 : un tournant dans l’histoire des Langues O’.

Avec :

Marie Bossaert, maîtresse de conférences en histoire de l’orientalisme à l’Université Clermont Auvergne

Clément Fabre, ATER à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des relations sino-occidentales

Anna Pondopoulo, enseignante d’histoire peule à l’Inalco

Emmanuel Szurek, maître de conférences en études turques à l’EHESS

L’histoire des Langues O’ reste à écrire. Certes, à l’occasion du centenaire ou du bicentenaire, des ouvrages ont paru qui nous renseignent sur les grandes étapes de l’histoire de l’établissement : locaux et statuts par exemple, et l’on connaît souvent plutôt bien la biographie des personnels titulaires, des grands savants orientalistes.

Mais il nous manque une histoire globale qui insérerait la petite histoire des Langues O’ dans les grandes évolutions du XIXe et du XXe siècle.

Il faut ainsi replacer notre histoire intellectuelle dans celle de la constitution des sciences humaines et sociales, s’interroger sur le rôle des « informateurs locaux », et en particulier des « répétiteurs indigènes », dans l’élaboration de nos savoirs, intégrer notre histoire administrative et politique à celle de l’enseignement supérieur et de ses réformes, penser notre histoire diplomatique en lien avec celle de la France avec le monde, à travers colonisation et décolonisation, élaborer notre histoire sociale en s’intéressant à ceux qui furent nos étudiants, réfléchir à notre histoire culturelle, à l’image de notre établissement dans la société française. Il nous faut recenser les sources, s’interroger sur les méthodes et les enjeux. C’est à partager cette entreprise naissante avec des chercheurs qui ont commencé à défricher ces questions que nous vous convions.

Maison de la recherche de l’Inalco – Auditorium 2, rue de Lille 75007 Paris

Contact : http://www.inalco.fr/node/614885 https://inalco.kosmopolead.com/community/inalco/custom_forms/114

Collections Inalco Paul Boyer et les élèves du cours de russe dans la cour du 2 rue de Lille, c.1920