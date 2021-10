[CONFÉRENCE] – “Impacts : des météores aux cratères” par Sylvain Bouley Lilliad Learning center Innovation, 18 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Lilliad Learning center Innovation, le jeudi 18 novembre à 18:00

### **Mieux connaître les cratères pour mieux connaître l’univers** “Il y a 65 millions d’années, une pierre tombée du ciel exterminait les dinosaures. Qui n’a jamais tremblé en imaginant les conséquences qu’aurait une telle collision à notre époque ? Car notre Système solaire n’est pas un endroit calme et immuable. Des milliers de collisions ont lieu à chaque seconde, et notre planète est aux premières loges. Les cratères, qui sont les « cicatrices » d’anciens impacts, nous renseignent également sur la fréquence des impacts et sur leurs conséquences. L’étude systématique des météorites et des cratères nous permettra de mieux évaluer la probabilité d’impacts futurs.” – _Une conférence animée par_ [_**Sylvain Bouley**_](http://geops.geol.u-psud.fr/spip.php?article709)_**,**_ _membre de l’UMR 8148 – Géosciences Paris-Saclay (GEOPS) Institut de rattachement CNRS : INSU (Institut National des Sciences de l’Univers) – Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette._ _Planétologue et professeur au laboratoire Géosciences Paris Saclay, président de la Société Astronomique de France, Sylvain Bouley est spécialiste des surfaces planétaires et en particulier de Mars et des cratères d’impact._ – **Jeudi 18 novembre 2021, de 18h00 à 20h00 à LILLIAD Learning center Innovation (campus Cité scientifique**) Conférence gratuite, sur inscription : * En présentiel : [[https://bit.ly/SylvainBouley](https://bit.ly/SylvainBouley)](https://bit.ly/SylvainBouley) * En distanciel : [[https://bit.ly/SylvainBouleyLive](https://bit.ly/SylvainBouleyLive)](https://bit.ly/SylvainBouleyLive) Profitez de votre venue à LILLIAD pour découvrir l’exposition de photographies scientifiques, artistiques et créations vidéo du parcours Infiniment Proche ! ✨ Plus d’informations : [[https://infiniment-proche.univ-lille.fr/](https://infiniment-proche.univ-lille.fr/)](https://infiniment-proche.univ-lille.fr/)

Entrée libre – Sur inscription – Présentation d’un pass sanitaire obligatoire

Rendez-vous le 18 novembre à 18h00 à LILLIAD Learning center Innovation !

Lilliad Learning center Innovation Cité scientifique, Avenue Henri Poincaré 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:00:00 2021-11-18T20:00:00