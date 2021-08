Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Conférence “Impact du réchauffement climatique sur le bouquetin des Alpes” Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Conférence "Impact du réchauffement climatique sur le bouquetin des Alpes" 2021-09-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-03 19:00:00 19:00:00

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Le bouquetin des Alpes, espèce emblématique de nos montagnes, saura-t-il s’adapter aux modifications de son habitat liées au réchauffement climatique ?

Une conférence présentée par Carole Toïgo.

Une conférence présentée par Carole Toïgo.

Inscription auprès de la Maison de Village d'Argentière.

