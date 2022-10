CONFERENCE: IMAGINER LA FRANCE DU MOYEN-AGE A AUJOURD’HUI Marsal, 28 octobre 2022, Marsal.

L’association des Amis du Musée du Sel propose une conférence sur la thématique: »Carte, paysage et identité : imaginer la France, du Moyen Âge à aujourd’hui ». Que savaient les Français de leur pays et qu’en pensaient-ils ? Au cours de l’Histoire, quels paysages leur ont plu et comment ont-ils construit un cadre de vie satisfaisant ? Léonard Dauphant est maître de conférences en Histoire médiévale à l’Université de Lorraine. Son livre Géographies : Ce qu’ils savaient de la France (1100-1600), paru en 2018, a reçu plusieurs prix. Le prochain livre, Images de France. Rêver la France de la Préhistoire à nos jours, paraîtra en novembre chez Passés / Composés. Présenté en avant-première à Marsal, il montre en images les diverses manières dont les Français ont imaginé leur pays au fil du temps. Du Moyen Âge à nos jours, la carte est devenue une image de plus en plus familière. Le paysage a toujours été le cadre du travail des hommes, qui a pris au fil du temps un sens culturel. Ces images racontent l’émergence et l’évolution d’une sensibilité : des lieux, des monuments ou des sons prennent une dimension identitaire. Ils forment des paysages, comme la campagne ou le vignoble, qui définissent la façon dont un peuple construit sa façon d’habiter le monde.

Entrée libre.

+33 6 87 75 30 74

