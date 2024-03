Conférence imagée « Les artistes et le sport » Venette, samedi 16 mars 2024.

“Les artistes et le sport, du XIXe siècle à nos jours”

Au XIXe la pratique du sport devient plus intensive, plus démocratique et connaît ses toutes premières compétitions. Football, rugby, tennis, cyclisme, toutes ces activités, deviennent ainsi, comme beaucoup

d’autres sujets, des motifs de la modernité artistique.

Objet d’une attention esthétique de la part des artistes mais aussi d’une réflexion sur leur place au sein la société, les pratiques sportives vous seront présentées lors de cette conférence à travers les regards de Monet, Degas, Toulouse-Lautrec, Delaunay, de Staël… 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 16:00:00

100 Rue André Mellenne

Venette 60280 Oise Hauts-de-France mediatheque@venette.fr

