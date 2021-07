Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Conférence illustrée : « Un jardin devenu remarquable » Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Conférence illustrée : « Un jardin devenu remarquable » Bagnoles de l'Orne Normandie, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.
2021-07-22 15:30:00 15:30:00 – 2021-07-22 17:00:00 17:00:00

Conférence illustrée par Dominique Delomez et organisée par le Relais Paroissial autour du thème « Un tour au jardin ». Dominique et Benoît Delomez ont créé un « jardin intérieur à ciel ouvert ». Une aventure de 20 ans toujours en enrichissement. Dans un dialogue entre œuvres plastiques et jardin, dix ambiances se succèdent où l'eau est très présente. Dominique Delomez anime ce jardin qui vient d'obtenir le label « jardin remarquable ». Salle Sainte Reine (à droite de l'église Sacré-Cœur), Bagnoles Lac. Durée : 1h30. Libre participation aux frais.

