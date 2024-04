Conférence illustrée : Et l’amour aussi Espace diversités laïcité Toulouse, vendredi 12 avril 2024.

Marie Docher est l’auteure de « Et l’amour aussi » éd. La déferlante, 2023. Recueil très acclamé de portraits de lesbiennes, assorti de leurs parcours multiples vers la visibilité, livrés dans une sincérité souvent bouleversante.

Marie Docher combat avec passion l’invisibilisation des femmes photographes dans l’Institution, donc dans l’Histoire, moderne et contemporaine.

Marie Docher est photographe, réalisatrice, chevaleresse des Arts et Lettres. Travaillant depuis plus de dix ans sur les questions de diversité dans la photographie, elle est membre du collectif La Part Des Femmes. Elle collabore régulièrement avec la revue La Déferlante. En 2022, elle a fait partie des 200 photographes sélectionnés pour la Grande Commande Photographique du ministère de la Culture/BNF intitulée « Radioscopies de la France ». C’est dans ce cadre qu’elle commence le travail photographique qui donnera naissance à « Et l’amour aussi. »

Espace diversités laïcité 38 Rue d'Aubuisson, 31000 Toulouse, France

