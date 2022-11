Conférence illustrée « Chapelles de Haute-Loire » Vals-près-le-Puy Vals-près-le-Puy Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-12-03 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-03 16:00:00 16:00:00

Haute-Loire Vals-près-le-Puy L’association « Au fil du Dolaison » vous invite à une Conférence illustrée sur les chapelles de Haute-Loire par Gérard Challet, Samedi 03 décembre, 14:30, à la mairie.

Elle sera précédée d’une réunion d’information sur L’EVS à 14:00 gerard.challet@laposte.net +33 6 52 77 99 47 http://www.chapelles.43.blog.free.fr/ place du Monastère Mairie Vals-près-le-Puy

