Conférence : Il y a 200 ans, l’affaire Berton et la conspiration de Thouars

2022-11-19 15:00:00 – 2022-11-19

2022-11-19 15:00:00 – 2022-11-19 3 EUR En février 1822, à Thouars, le général Berton prenait la tête d’une insurrection malheureuse contre le pouvoir de Louis XVIII. A l’occasion du 200ème anniversaire de la « Conspiration de Thouars » la SHAAPT proposera plusieurs temps forts permettant de comprendre le déroulement de ce qu’on l’on appelle encore « l’Affaire Berton ».

Au programme :

– Conférence par Jean-Marie Augustin professeur émérite à la Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers (en partenariat avec l’Université Inter-âge)

– Lecture théâtralisée d’une pièce écrite pour faire revivre, à travers les affres de leurs procès, les destins du Général Berton et de deux de ses co-accusés thouarsais, Guillaume Saugé et François Jaglin, tous trois guillotinés.

