Conférence Il y a 150 ans Paris 1874. Inventer l’impressionnisme. Troyes, jeudi 13 juin 2024.

Conférence Il y a 150 ans Paris 1874. Inventer l’impressionnisme. Troyes Aube

“Paris 1874. Inventer l’impressionnisme”. Musée d’Orsay Galerie Nadar, 15 avril 1874, de jeunes artistes indépendants décident d’exposer en dehors de tout cadre officiel leur travail des cinq dernières années.

Les nouveaux sujets de la ville haussmannienne, des loisirs bourgeois et de la campagne ont leur prédilection.

La critique n’est pas tendre envers ces quelques cent soixante-cinq œuvres de trente artistes aux horizons divers, et qui ont décidé de s’affranchir du dessin pour privilégier un rendu de la couleur par la touche.

Particulièrement critiquée, la toile de Claude Monet, Impression Soleil Levant, laisse finalement un nom pour cette génération d’artistes qui réalise huit expositions entre 1874 et 1886. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13 18:00:00

fin : 2024-06-13

Amphithéâtre du musée d’Art moderne

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Conférence Il y a 150 ans Paris 1874. Inventer l’impressionnisme. Troyes a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne