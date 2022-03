Conférence IKEBANA – La voie des fleurs – Bambouseraie Générargues Générargues GénérarguesGénérargues Catégories d’évènement: Gard

Générargues Gard Générargues Gard Générargues Un art floral ancestral.L’Ikebana, se compose des kanjis (signes) japonais signifiant ikeru pour vivre et hana pour fleur, L’Ikebana peut se traduire par “fleur vivante”. *Infos pratiques – Matin : : 10h-11h30- Après-midi : Ateliers : 14h30-16h ou 14h30-16h- Tarifs : 5€ pour la conférence – 35€ pour l’atelier – Inscriptions obligatoires avant le 21 Mars +33 4 66 61 70 47 Droits gérés

