Conférence : Ikebana, art floral Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence : Ikebana, art floral Maison de la culture du Japon à Paris, 20 mai 2022, Paris. Le vendredi 20 mai 2022

de 18h00 à 19h30

. gratuit

Agrémentant le quotidien grâce à la beauté des fleurs aux couleurs changeantes au gré des saisons, l’ikebana est un art traditionnel pratiqué et apprécié par de nombreux Français. La présence exceptionnelle de Riou Udagawa, grand maître de l’école Koryu Rion-kai, l’une des écoles les plus anciennes au Japon, sera l’occasion de découvrir différents styles de compositions, traditionnelles et contemporaines. Riou Udagawa nous parlera de la culture japonaise vue au travers du prisme de l’ikebana. Maison de la culture du Japon à Paris 101bis quai Branly 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/ 0144379595 https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.mcjp.fr/fr/agenda/conference-sur-likebana-par-riou-udagawa

Photo © École Koryu Rion-kai

