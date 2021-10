Lisieux Médiathèque André-Malraux Calvados, Lisieux Conférence Iannis Xenakis Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Iannis Xenakis a occupé une place à part dans le monde de la création (compositeur, mathématicien, architecte,..). Il suit l’enseignement d’Olivier Messiaen et impose ses idées sur la domination du réialisme. Il combine deux éléments: d’une part, la physique et les mathématiques; d’autre part, un art de la plastique sonore.

Par Annie Ledout, Docteur en Musicologie Médiathèque André-Malraux place de la république, lisieux Lisieux Calvados

