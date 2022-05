Conférence IAE | Et si cela rapportait bien plus que cela ne va coûter ? Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

La promotion 2021/2022 du programme Qualif de l'IAE vous convie à une conférence autour de la RSE, de l'ESS et du développement durable. 

Le programme Qualif est un dispositif mis en œuvre par l'IAE Caen, École Universitaire de Management, dans le cadre d'un partenariat et financement de la région Normandie. 

Conférence animée par Philipe Nantermoz, entrepreneur et conférencier sur Management Transformation écologique des entreprises Symbiose Consulting, ancien président de Legallais, aux côtés de Jacques Barreau, directeur général et associé fondateur de Grain de Sail Chocolat, Café et Fret maritime décarboné. 

Conférence en présentiel.

