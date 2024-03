Conférence HyCHA’24 : journées de l’IA hybride CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin Gif-sur-Yvette, mercredi 27 mars 2024.

Conférence HyCHA’24 : journées de l’IA hybride Les GdR, institut et l’école * organisent conjointement des journées sur le thème IA hybride : de l’intégration des connaissances et de l’humain à l’explication des modèles. 27 et 28 mars CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T09:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T09:00:00+01:00 – 2024-03-28T17:00:00+01:00

L’Intelligence Artificielle (IA) hybride englobe de manière générale toutes les approches qui combinent plusieurs méthodes d’IA, qu’elles soient symboliques ou numériques, qualitatives, semi-qualitatives ou quantitatives. C’est un domaine qui connaît actuellement un regain d’intérêt notamment car l’hybridation est un moyen de répondre aux faiblesses respectives des différentes approches et d’attaquer certains défis actuels de l’IA tels que la confiance et l’explicabilité.

* Les GdR, institut et école:

le groupement de recherche « Raisonnement, Apprentissage, et Décision en Intelligence Artificielle » GDR RADIA, et ses GT « Modèles Hybrides d’IA » MHyAI et « Explicabilité et Confiance » EXPLICON

le groupement de recherche « Information, Apprentissage, Signal, Image, viSion » GDR IASIS,

l’IRT SystemX dans le cadre de son programme de recherche IA2 (Intelligence Artificielle et Ingénierie Augmentée) et du consortium Confiance.ai qu’il anime

CentraleSupélec, et son laboratoire MICS

CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France