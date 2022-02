Conférence humoristique Médiathèque d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Médiathèque d’Ornon, le vendredi 8 avril à 20:30

Alliant humour et émotion, Catherine Drouot, éducatrice de jeunes enfants et comédienne nous transporte dans nos souvenirs et l’univers de l’enfant. —————————————————————————————————————————————————- ### Sans culpabilité, l’intervenante explique que le rire est la première liberté du changement. Comment nous revisiter, revoir nos automatismes, nos postures, nos mots qui souvent aboutissent à des incohérences . Cibler de façon la plus juste l’authenticité que chacun a envie de donner à l’enfant. Cette conférence rencontre donne des outils rassurants aux accompagnants de l’enfant , chacun y prendra le message qu’il souhaite et pourra transposer.

Gratuit sur réservation.

Avec Catherine Drouot Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

