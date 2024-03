CONFERENCE HUILES ESSENTIELLES ACUPRESSION SALLE DES FETES Marquefave, vendredi 5 avril 2024.

CONFERENCE HUILES ESSENTIELLES ACUPRESSION SALLE DES FETES Marquefave Haute-Garonne

L’association gymnastique de Marquefave organise une conférence sur les huiles essentielles et l’acupression, une technique naturelle pour aider à réguler sa santé, soulager diverses douleurs et calmer des tensions nerveuses.

C’est une méthode simple et efficace qui utilise la stimulation manuelle de points énergétiques sur lesquels on dispose des huiles essentielles .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:30:00

fin : 2024-04-05 21:00:00

SALLE DES FETES PLACE DU GENERAL DE GAULLE

Marquefave 31390 Haute-Garonne Occitanie jsarr@orange.fr

