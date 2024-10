Conférence “How Ike Led” Sainte-Mère-Église, samedi 9 novembre 2024.

Conférence “How Ike Led”

Airborne Museum Sainte-Mère-Église Manche

Le nom de la petite-fille de l’illustre général et président américain Dwight D. Eisenhower est bien connu des Normands, puisqu’elle est toujours très active dans le domaine de la mémoire. Susan Eisenhower était présente au cours des commémorations du 80è anniversaire, notamment pour l’inauguration de la statue en hommage à son grand-père le 3 juin. Au-delà de cela, elle est une experte renommée dans de multiples domaines, tels que la sécurité internationale, l’énergie notamment nucléaire, et les relations USA-URSS/Russie. Elle a servi de consultante à de nombreuses reprises pour le gouvernement américain mais aussi de grands médias. L’un de ses derniers livres, How Ike Led, en revanche, s’intéresse plutôt à l’oeuvre de son grand-père, et aux principes fondant ses plus importantes décisions, en tant que commandant des forces alliées mais aussi comme président. Elle se propose de traduire l’essence de cet ouvrage en une conférence, qui prendra une dimension toute particulière en cette année du 80è anniversaire du Débarquement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09 18:00:00

fin : 2024-11-09

Airborne Museum

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

L’événement Conférence “How Ike Led” Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Baie du Cotentin

