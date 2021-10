Orléans Musée des Beaux Arts Loiret, Orléans Conférence « Hospitalité Vigoureuse » Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Lors de cette conférence, Jacques Boulnois, président de la Maison de l’architecture Centre – Val de Loire, prendra appui sur les ouvrages « Raviver les braises du vivant » (2020, Actes Sud) de Baptiste Morizot et « le Projet local » (2003, Mardaga) d’Alberto Magnaghi pour développer une réflexion sur le paysage et l’architecture sous l’angle de la régénération urbaine par la nature. Journées nationales de l’architecture Musée des Beaux Arts 1 Rue Fernand Rabier, 45000 Orléans Orléans Loiret

