le mardi 3 mai à 20:00

Par Chloé Tuboeuf, responsable du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse. Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse possède la plus importante collection en région d’oeuvres de Jean-Jacques Henner (1829-1905), peintre alsacien connu pour ses représentations de femmes rousses sur fond de paysage idyllique. Chloé Tuboeuf, donnera une conférence tous publics dans le cadre des Rencontres de la Commanderie de Rixheim.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T20:00:00 2022-05-03T21:00:00

