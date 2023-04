Conférence : Horreur, punk et cinéma : le manga autrement Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Conférence : Horreur, punk et cinéma : le manga autrement
Maison de la culture du Japon à Paris, 22 avril 2023, Paris.

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 101 ans. gratuit Entrée libre sur réservation sur www.mcjp.fr Le mangaka Atsushi Kaneko tiendra une conférence à l’occasion de la parution d’Evol aux Éditions Delcourt/Tonkam. Il évoquera les influences qui habitent ses œuvres, entre cinéma, culture underground et rock. Auteur complet, il envisage un temps de devenir réalisateur, avant de se diriger vers l’illustration de pochettes de disques de musique garage rock, dont l’empreinte punk imprègnera durablement son travail. Refusant les normes du manga traditionnel, en marge perpétuelle des stéréotypes prêtés au genre, Atsushi Kaneko puise son inspiration dans d’autres médiums. Ainsi, influencées par le cinéma d’auteur, la musique rock et l’underground américain, ses œuvres explorent tour à tour l’horreur, le polar ou encore la science-fiction. Un univers composite en évolution constante, dont l’esthétique gothique singulière est habitée de son amour pour les cultures alternatives. La conférence sera suivie d’un live-drawing. Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : 0144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/agenda/horreur-punk-et-cinema-le-manga-autrement

