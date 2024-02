Conférence « Homo Bestia » : Emma Barthère du côté de la bête Musée de Vernon Vernon, vendredi 16 février 2024.

Conférence « Homo Bestia » : Emma Barthère du côté de la bête Musée de Vernon Vernon Eure

Venez participer à une conférence autour de l’exposition temporaire d’Emma Barthère « Homo Bestia » animée par Vincent Lecomte, suivie d’une séance de dédicace du catalogue de l’exposition en compagnie de l’auteur et de l’artiste.

Vincent Lecomte est chercheur enseignant et artiste.

Docteur en esthétique et sciences de l’art, membre associé d’ECLLA (Études du Contemporain en Littératures, Langues et Arts), il enseigne l’esthétique et l’histoire des technologies au département Arts plastiques de l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne depuis 2010. Sa thèse, Un Penser animal à l’œuvre , étudie les façons dont l’art convoque

l’animal pour mettre en évidence d’autres consciences possibles du monde. Ses recherches le conduisent également à envisager la création contemporaine comme un espace d’expérimentation d’autres modes de représentation de l’action humaine sur son environnement. Il a participé à l’organisation de colloques et l’élaboration de catalogues d’exposition. Il est également l’un des administrateurs du site Animots (CNRS/EHESS/Sorbonne) et membre du comité scientifique des revues 2i et Captures. Figures, théories et pratiques de l’imaginaire. Il a publié récemment L’Art contemporain à l’épreuve de l’animal (L’Harmattan, juin 2021), ainsi que de nombreux articles scientifiques.

Vincent Lecomte est également plasticien et compositeur. Dans un laboratoire permanent, le dessin, la composition sonore et l’image animée contribuent à alimenter une recherche prenant la forme de l’accrochage, l’installation, la projection ou le concert. Ainsi, il expose régulièrement en France et à l’étranger. Médaille d’or en composition électroacoustique, il réalise des pièces sonores diffusées en public, en radio ou intégrées à des œuvres plastiques.

Réservation obligatoire 02 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

2024-02-16 17:00:00

Musée de Vernon 12 rue du Pont

Vernon 27200 Eure Normandie

