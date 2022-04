Conférence hommage à Robert Générat Deauville, 6 mai 2022, Deauville.

Ghislain Quétel anime une conférence sur le « Rôle de Robert Générat dans la préparation du débarquement ».

Robert Générat est entré en résistance dès 1940. Durant 4 ans, il réalise des relevés de la construction du mur de l’Atlantique entre Cabourg et Honfleur et transmet de nombreuses informations aux services secrets gaullistes. Il est devenu ainsi un contributeur reconnu de la préparation du Débarquement.

Ghislain Quétel, fils de Résistant est né à Deauville et habite aujourd’hui à Cherbourg-en-Cotentin. Il ne se revendique pas historien, mais son ouvrage, « Le pays d’Auge, un des berceaux de la Résistance normande », publié en 2014, a impressionné des historiens comme Jean Quellien, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Caen Basse-Normandie et l’Association des Écrivains Combattants à Paris qui l’a élu sociétaire le 12 mai 2016 .

Il a déjà donné une centaine de conférences gratuites sur la « Résistance et son rôle dans la réussite du Débarquement en Normandie » dans 11 départements différents entre la Somme et le Pays Basque dont 25 ont été labellisées “75ème anniversaire Libération de la Normandie” et relayées sur le site internet “Chemins de mémoire” du ministère des Armées.

Il a également, en 2021, interpellé les députés et sénateurs de Normandie sur la nécessité de pouvoir pratiquer des tests ADN pour identifier les sépultures de Résistants et patriotes morts pour la France.

A l’issue de cette conférence, la matinée se poursuivra par le dévoilement de la plaque en hommage à Robert Générat par Corinne Niemczyk, directrice de secteur de Deauville, Bureau de poste, 20C rue Robert Fossorier à Deauville.

Courant mai, d’autres hommages seront donnés en l’honneur de Robert Générat par la direction d’Orange Bretagne-Val-de-Loire à Nantes et l’association Grains de mémoire aux Sables-d’Olonne où il est né.

Le programme en bref

10h : Conférence « Rôle de Robert Générat dans la préparation du débarquement » par Ghislain Quétel – salle des Fêtes de Deauville

11h30 : Dévoilement de la plaque en hommage à Robert Générat – devant la Poste de Deauville

