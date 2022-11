Conférence | Hommage à Pierre Beuchot Les Ateliers Varan, 27 novembre 2022, Paris.

Le dimanche 27 novembre 2022

de 10h00 à 14h00

Participation : 5€ Étudiant·es, – de 26 ans, RSA : 2€

Portrait du cinéaste Pierre Beuchot. Passionné par l’art et admirateur du poète Pierre Jean Jouvel, Pierre Beuchot a laissé derrière lui une œuvre considérable et étonnamment diversifiée. Nous visionnerons trois œuvres et échangerons sur ce grand cinéaste.

Hommage à Pierre Beuchot

par Claude Guisard, ancien directeur des programmes de création à l’INA, avec Denis Freyd, producteur et Jacques Bouquin, directeur de la photographie

Passionné par l’art et admirateur du poète Pierre Jean Jouve dont il a adapté plusieurs ouvrages, le cinéaste Pierre Beuchot nous a quittés brutalement en 2020.

Il avait abandonné son ultime projet une fiction sur la France Afrique et Jacques Foccart, pour imaginer un poème filmique qu’il voulait consacrer à Anne, sa femme, décédée quelques mois plus tôt d’une longue maladie. Il a laissé derrière lui une oeuvre considérable et étonnamment diversifiée : fictions, courts-métrages et toute la gamme des documentaires, avec un intérêt particulier pour les documentaires historiques, principalement ceux concernant la IIe guerre mondiale. Ce travail sur la mémoire a abouti à un film unique et singulier, Le Temps détruit – Lettres d’une guerre, une sorte de miracle comme seul le cinéma documentaire peut en produire, et que nous projetterons lors de la séance. Le film reprend les lettres écrites par trois soldats fauchés au Printemps 1940 pendant ce qu’on appelle « la drôle de guerre ». Trois victimes comme les autres : Paul Nizan, écrivain, Maurice Jaubert, compositeur de l’Atalante et Zéro de conduite, et Roger Beuchot, ouvrier parisien, le père de Pierre.

Pierre Beuchot, cinéaste littéraire, a fait de nombreux films sur les écrivains. Nous en visionnerons deux : l’un sur Pierre Jean Jouve, son inspirateur, et l’autre sur Rainer Maria Rilke, subjugué devant les toiles de Cézanne.

Les Ateliers Varan 6, impasse de Mont-Louis 75011 Paris

