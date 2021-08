Aubagne Salle Georges Sicard,théâtre Le Comoedia Aubagne, Bouches-du-Rhône Conférence hommage à Nicole Ciravégna, écrivaine aubagnaise Salle Georges Sicard,théâtre Le Comoedia Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Salle Georges Sicard, théâtre Le Comoedia, le samedi 18 septembre à 14:30

Claude Valentin, président des Amis du vieil Aubagne, présente une conférence, initialement programmée en mars 2021 pour la Journée internationale des Droits des femmes, mettant en valeur l’extraordinaire capacité créative d’une écrivaine aubagnaise de renommée internationale. Cet hommage lui est particulièrement rendu pour le 10ème anniversaire de sa disparition.

Entrée libre

Claude Valentin présente une conférence mettant en valeur l'extraordinaire capacité créative d'une écrivaine aubagnaise de renommée internationale pour le 10ème anniversaire de sa disparition. Salle Georges Sicard,théâtre Le Comoedia 13 cours Foch 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

