Conférence historique sur le Chemin des Dames : “Mai-juin 1940 au Chemin des Dames” Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’évènement: Aisne

Oulches-la-Vallée-Foulon

Conférence historique sur le Chemin des Dames : “Mai-juin 1940 au Chemin des Dames” Oulches-la-Vallée-Foulon, 28 mai 2022, Oulches-la-Vallée-Foulon. Conférence historique sur le Chemin des Dames : “Mai-juin 1940 au Chemin des Dames” Oulches-la-Vallée-Foulon

2022-05-28 17:00:00 – 2022-05-28 18:30:00

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne On connaît le Chemin des Dames pour les événements qui s’y déroulèrent durant la Première Guerre, mais certains combats s’y déroulèrent également au début de la Seconde Guerre. Vincent Dupont vous décrira ces deux mois de conflit… RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 17h (durée : 1h30)… On connaît le Chemin des Dames pour les événements qui s’y déroulèrent durant la Première Guerre, mais certains combats s’y déroulèrent également au début de la Seconde Guerre. Vincent Dupont vous décrira ces deux mois de conflit… RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 17h (durée : 1h30)… On connaît le Chemin des Dames pour les événements qui s’y déroulèrent durant la Première Guerre, mais certains combats s’y déroulèrent également au début de la Seconde Guerre. Vincent Dupont vous décrira ces deux mois de conflit… RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 17h (durée : 1h30)… OT Pays de Laon

Oulches-la-Vallée-Foulon

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon Autres Lieu Oulches-la-Vallée-Foulon Adresse Ville Oulches-la-Vallée-Foulon lieuville Oulches-la-Vallée-Foulon Departement Aisne

Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oulches-la-vallee-foulon/

Conférence historique sur le Chemin des Dames : “Mai-juin 1940 au Chemin des Dames” Oulches-la-Vallée-Foulon 2022-05-28 was last modified: by Conférence historique sur le Chemin des Dames : “Mai-juin 1940 au Chemin des Dames” Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon 28 mai 2022 Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne