Conférence historique sur le Chemin des Dames : "Le cinéma et la guerre"
2022-06-24
Oulches-la-Vallée-Foulon

2022-06-24 – 2022-06-24

Dès ses origines, le cinéma a traité de la guerre sous toutes ses formes ; l'historien Vincent Dupont reviendra sur cette relation via le prisme du Chemin des Dames… RV au Centre d'Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 17h (durée : 1h30)…
caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 http://www.chemindesdames.fr/

