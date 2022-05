Conférence historique sur le Chemin des Dames : “La mémoire de la Première Guerre mondiale en Allemagne”

2022-11-11 17:00:00 – 2022-11-11 18:30:00 L'historien Franck Viltart, responsable du service Chemin des Dames et Mémoire au département de l'Aisne, abordera la question de la mémoire de la Grande Guerre chez nos voisins d'outre-Rhin, qui n'a pas la même résonance qu'elle peut connaître en Grande-Bretagne ou en France… RV au Centre d'Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 17h (durée : 1h30)…

