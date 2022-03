Conférence historique sur le Chemin des Dames : “La bataille de Berry-au-Bac” Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’évènement: Aisne

Oulches-la-Vallée-Foulon

2022-04-08 – 2022-04-08

Bien avant la Première Guerre mondiale, cette commune fut l'objet d'une bataille en 57 avant notre ère opposant les légions de César à une quinzaine de tribus gauloises…

Fabrice Delaître, auteur de l’ouvrage “César et les Rèmes remportent la Bataille de l’Aisne”, viendra évoquer cet épisode la Guerre des Gaules. RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 17h (durée : 1h30)… Bien avant la Première Guerre mondiale, cette commune fut l’objet d’une bataille en 57 avant notre ère opposant les légions de César à une quinzaine de tribus gauloises…

Bien avant la Première Guerre mondiale, cette commune fut l'objet d'une bataille en 57 avant notre ère opposant les légions de César à une quinzaine de tribus gauloises…

Fabrice Delaître, auteur de l'ouvrage "César et les Rèmes remportent la Bataille de l'Aisne", viendra évoquer cet épisode la Guerre des Gaules. RV au Centre d'Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 17h (durée : 1h30)…

caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 http://www.chemindesdames.fr/

Editions Historic'One

Oulches-la-Vallée-Foulon

