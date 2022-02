Conférence historique médiathèque du Vieux-Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Conférence historique médiathèque du Vieux-Lille, 5 mars 2022, Lille. Conférence historique

médiathèque du Vieux-Lille, le samedi 5 mars à 15:00

La Médiathèque du Vieux-Lille, en partenariat avec l’Atelier d’Histoire Critique vous invitent à une rencontre avec l’historien Fabrice Riceputi et la romancière (ex-historienne) Dominique Manotti. Ils viendront parler de leur ouvrage « Ici on noya les Algériens » qui évoque la bataille de Jean-Luc Einaudi pour faire reconnaître le massacre survenu le 17 octobre 1961 à Paris. Pour adultes Entrée libre

Évocation de l’ouvrage au regard de l’Histoire. médiathèque du Vieux-Lille 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque du Vieux-Lille Adresse 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Ville Lille lieuville médiathèque du Vieux-Lille Lille Departement Nord

