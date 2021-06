Genève Cité Seniors Genève Conférence historique : « Genève et la Savoie dans la guerre : espions et passeurs entre 1940 et 1944 » Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

Conférence historique : « Genève et la Savoie dans la guerre : espions et passeurs entre 1940 et 1944 »

Cité Seniors, le jeudi 17 juin à 14:30

Avec **Philippe Deturche**, Professeur d’histoire à l’HETS Genève. Nous vous proposons deux formules pour assister à cet événvement: soit d’assister à la conférence en personne à Cité Seniors, soit en ligne et en directe. Pour assister à l’événement en ligne, rendez-vous sur la [**chaîne YouTube de Cité Seniors**](https://www.youtube.com/channel/UCznqrWX4BbDb3-3GNg7SitQ).

Gratuit

Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève

