**Conférences historiques “Faremoutiers, une abbaye irlandaise au coeur de la Brie”** Vincent Majewski, historien spécialiste de la règle de Saint Colomban, vous parlera de l’influence des moines irlandais sur l’émergence des abbayes et monastères en terre briarde. Conférence historique “Faremoutiers, une abbaye irlandaise au coeur de la Brie” Abbaye de Faremoutiers 1 rue Fénelon-Desfourneaux 77515 Faremoutiers Faremoutiers Seine-et-Marne

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:15:00

