Conférence historique et culturelle CApestang, 30 juillet 2021

Conférence historique et culturelle

CApestang, le vendredi 30 juillet à 17:00

Capestang, histoire, vignes et vin réunis au domaine Cros-Reboul le 31 juillet 2021 pour une conférence À Capestang, la pierre raconte l’histoire locale et le vin exprime ses arômes. Une conférence aura lieu le samedi 31 juillet 2021 à 17 h au caveau Cros de Capestang. Capestanaise et Capestanais le savent bien, l’histoire de la ville est liée au vin. Ce nectar date des Romains et c’est naturellement dans une cave comme celle du domaine Cros-Reboul qu’il convient de parler de cette histoire. De la période allant de l’Antiquité à la Seconde Guerre mondiale, la cité languedocienne possède aussi d’autres atouts liés à son implantation géographique. Elle est d’abord située sur une voie romaine, plus tard sur la route royale de Béziers à Carcassonne, bref, sur un lieu de passage où se mêlent les civilisations, un espace de transport de marchandises intensifié par le canal du Midi, donc un lieu de vie. Les souvenirs de l’époque médiévale y ont encore leur place, tels les sites inscrits aux monuments historiques. Autre sujet pour les historiens et les visiteurs : les fontaines, le souvenir d’une époque où l’adduction d’eau était l’un des premiers problèmes à résoudre dans une cité. Mais ici est aussi né l’un des premiers maquis de la région mobilisés pour lutter contre l’occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est également le lieu de rafles plus ou moins célèbres qui se sont déroulées de 1942 à la Libération. « L’histoire de mon obsession pour la culture locale commence déjà à dater », affirme Bruno Salgues qui sera l’orateur de cette fin d’après-midi. Il est, conjointement avec Monique-Marie Ihry, l’un des deux auteurs du Dictionnaire Capestanais récemment publié aux Éditions Cap de l’Étang. Derrière ses cheveux foisonnants se cachent déjà plusieurs années du travail accumulé autour de sources peu connues, entre l’ombre des bibliothèques et la lumière des rencontres des acteurs locaux. Le samedi 31 juillet, c’est sous un angle historique qu’il abordera la ville de Capestang, son histoire, ses hommes et ses femmes, la vigne et le vin, au moment où la cave coopérative de Capestang, espoir des années trente, est sur le point de disparaître. À cette occasion, Philippe Cros présentera sa production vinicole du domaine. Conférence le 31 juillet 2021, 17 h, Domaine Cros-Reboul, rue Lucien Salette, Capestang, inscription conseillée par mail à [evement@capdeletang.com](mailto:evement@capdeletang.com) ou sur les sites web capdeletang.com (respect des règles sanitaires, entrée gratuite)

entrée sur inscription

Découvrez la ville, ses pierres et ses vins

Domaine Cros-Reboul, rue Lucien Salette, Capestang



