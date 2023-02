Conférence historique des pièces archéologiques de l’Espace muséal Salle Polyvalente Sainte-Colombe-en-Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

2023-03-10 – 2023-03-10

Lot-et-Garonne Sainte-Colombe-en-Bruilhois EUR Intervenant : Jean-François GARNIER archéologue.

Pièces archéologiques de la préhistoire jusqu’aux années 1950, ustensiles, outils, vêtements.

+33 6 71 28 00 57

