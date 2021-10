Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon Conférence historique : “Charles de Gaulle dans l’Aisne” Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’évènement: Aisne

Par un étrange « rejeu » de l’histoire, c’est à la tête de la 4ème division cuirassée qu’il fait son retour dans l’Aisne en mai 1940. Après la Seconde Guerre mondiale, il revient dans l’Aisne en 1947 et 1951, puis en 1964, lors d’une visite officielle dans l’Aisne, et enfin en 1968, pour le 50ème anniversaire des combats de 1918, au monument des Fantômes à Oulchy-le-Château. À noter : conférence soumise à la présentation d’un Pass sanitaire. caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/ Charles de Gaulle a combattu lors des deux guerres mondiales dans l’Aisne. Jeune lieutenant au 33ème RI blessé à Dinant en Belgique, il revient au front près de Craonne en octobre 1914.

