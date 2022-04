Conférence historique à Samoussy : “Aux marches du palais…” Samoussy Samoussy Catégories d’évènement: Aisne

Samoussy

Conférence historique à Samoussy : “Aux marches du palais…” Samoussy, 20 mai 2022, Samoussy. Conférence historique à Samoussy : “Aux marches du palais…” Samoussy

2022-05-20 18:00:00 – 2022-05-20

Samoussy Aisne De nouvelles données archéologiques sur le « palais » carolingien de Samoussy ont été recensées lors des fouilles toutes récentes, venez les découvrir en compagnie de l’archéologue Gilles Desplanque… RV dans la salle des fêtes de la commune à 18h ! De nouvelles données archéologiques sur le « palais » carolingien de Samoussy ont été recensées lors des fouilles toutes récentes, venez les découvrir en compagnie de l’archéologue Gilles Desplanque… RV dans la salle des fêtes de la commune à 18h ! csimon@aisne.fr +33 3 23 24 87 61 De nouvelles données archéologiques sur le « palais » carolingien de Samoussy ont été recensées lors des fouilles toutes récentes, venez les découvrir en compagnie de l’archéologue Gilles Desplanque… RV dans la salle des fêtes de la commune à 18h ! Service archéologique du département de l’Aisne

Samoussy

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Samoussy Autres Lieu Samoussy Adresse Ville Samoussy lieuville Samoussy Departement Aisne

Samoussy Samoussy Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samoussy/

Conférence historique à Samoussy : “Aux marches du palais…” Samoussy 2022-05-20 was last modified: by Conférence historique à Samoussy : “Aux marches du palais…” Samoussy Samoussy 20 mai 2022 Aisne Samoussy

Samoussy Aisne