Conférence historique à Laon : « Violence endémique et grâce royale dans le Laonnois au temps de Charles VI » Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Conférence historique à Laon : « Violence endémique et grâce royale dans le Laonnois au temps de Charles VI » Laon, 11 mars 2022, Laon. Conférence historique à Laon : « Violence endémique et grâce royale dans le Laonnois au temps de Charles VI » Laon

2022-03-11 – 2022-03-11

Laon Aisne Laon Un éclairage sur la société laonnoise plongée en pleine Guerre de Cent Ans au travers du fonds d’archives du Trésor des Chartes conservé aux Archives nationales, en compagnie de l’archiviste Jean-Christophe Dumain… RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h ! Un éclairage sur la société laonnoise plongée en pleine Guerre de Cent Ans au travers du fonds d’archives du Trésor des Chartes conservé aux Archives nationales, en compagnie de l’archiviste Jean-Christophe Dumain… RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h ! +33 3 23 24 61 47 http://www.histoireaisne.fr/ Un éclairage sur la société laonnoise plongée en pleine Guerre de Cent Ans au travers du fonds d’archives du Trésor des Chartes conservé aux Archives nationales, en compagnie de l’archiviste Jean-Christophe Dumain… RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h ! OT Pays de Laon

Laon

dernière mise à jour : 2022-01-06 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Conférence historique à Laon : « Violence endémique et grâce royale dans le Laonnois au temps de Charles VI » Laon 2022-03-11 was last modified: by Conférence historique à Laon : « Violence endémique et grâce royale dans le Laonnois au temps de Charles VI » Laon Laon 11 mars 2022 Aisne Laon

Laon Aisne