Conférence historique à Laon : « Pierre Pigneaux de Béhaine » Laon Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon

Conférence historique à Laon : « Pierre Pigneaux de Béhaine » Laon, 14 avril 2023, Laon . Conférence historique à Laon : « Pierre Pigneaux de Béhaine » Rue William-Henry Waddington Laon Aisne

2023-04-14 – 2023-04-14 Laon

Aisne Frédéric Mantienne (historien et éditeur) reviendra sur cet Axonais d’origine (né à Origny-en-Thiérache) qui fut évêque d’Adran et mandarin de Cochinchine… RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h pour cette conférence organisée par la Société Historique de Haute-Picardie ! Frédéric Mantienne (historien et éditeur) reviendra sur cet Axonais d’origine (né à Origny-en-Thiérache) qui fut évêque d’Adran et mandarin de Cochinchine… RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h pour cette conférence organisée par la Société Historique de Haute-Picardie ! +33 3 23 24 61 47 http://www.histoireaisne.fr/ Laon

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Rue William-Henry Waddington Laon Aisne Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Conférence historique à Laon : « Pierre Pigneaux de Béhaine » Laon 2023-04-14 was last modified: by Conférence historique à Laon : « Pierre Pigneaux de Béhaine » Laon Laon 14 avril 2023 Aisne Laon Rue William Henry Waddington Laon Aisne

Laon Aisne