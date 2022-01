Conférence historique à Laon : « Les orfèvres de Picardie » Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Conférence historique à Laon : « Les orfèvres de Picardie » Laon, 27 janvier 2022, Laon. Conférence historique à Laon : « Les orfèvres de Picardie » Laon

2022-01-27 18:00:00 – 2022-01-27

Laon Aisne Martine Plouvier (ancienne conservatrice en chef des Archives Nationales) retracera l’histoire de l’orfèvrerie produite dans la région d’Amiens et dans le département de l’Aisne du Moyen Age jusqu’au XIXe siècle… RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h pour retrouver cette conférence organisée par la Société Historique de Haute-Picardie ! Martine Plouvier (ancienne conservatrice en chef des Archives Nationales) retracera l’histoire de l’orfèvrerie produite dans la région d’Amiens et dans le département de l’Aisne du Moyen Age jusqu’au XIXe siècle… RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h pour retrouver cette conférence organisée par la Société Historique de Haute-Picardie ! +33 3 23 24 61 47 http://www.histoireaisne.fr/ Martine Plouvier (ancienne conservatrice en chef des Archives Nationales) retracera l’histoire de l’orfèvrerie produite dans la région d’Amiens et dans le département de l’Aisne du Moyen Age jusqu’au XIXe siècle… RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h pour retrouver cette conférence organisée par la Société Historique de Haute-Picardie ! Agir-Pic

Laon

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville Laon

Laon Laon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/