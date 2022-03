Conférence historique à Laon : “De Montcornet à Montréal: de Gaulle à la rencontre des Québécois (1940-1970)” Laon, 20 mai 2022, Laon.

Conférence historique à Laon : “De Montcornet à Montréal: de Gaulle à la rencontre des Québécois (1940-1970)” Laon

2022-05-20 – 2022-05-20

Laon Aisne

Roger Barrette, secrétaire général de la section québécoise de la Commission de la mémoire franco-québécoise, reviendra sur les relations entre de Gaulle et le Québec. Deux mois et demi après Montcornet en 1940, de Gaulle lance via la BBC un pressant « appel au secours » aux Canadiens français. C’est le début de trente ans de dialogue…

Retrouvez cette conférence organisée par la Société Historique de Haute-Picardie aux Archives départementales de l’Aisne à 18h !

+33 3 23 24 61 47 http://www.histoireaisne.fr/

Laon

