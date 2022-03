Conférence historique à Laon : “Agriculture, Alimentation, Environnement…” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon Aisne Denis Lefèvre, journaliste spécialiste du monde rural, lancera la réflexion autour du thème “Agriculture, Alimentation, Environnement : regards croisés, enjeux du passé, défis actuels, questionnements futurs”.

