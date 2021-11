Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne CONFERENCE : Histoires gastronomiques, un cycle de conférences placé sous le signe de l’alimentation. Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, le jeudi 14 avril 2022 à 18:00

Face à l’augmentation du prix des denrées, notamment du pain à partir de 1851, et à l’insuffisance des salaires pour nourrir leur famille, les ouvriers de la Manu se dotent en 1886 d’une Société coopérative de consommation. Elle leur fournit des produits alimentaires à des prix plus avantageux. Les plus grandes avancées en la matière se déroulent pendant la Première Guerre mondiale : la première cantine en 1916 puis un restaurant coopératif en 1918, une boucherie coopérative en 1917. L’attribution des jardins ouvriers (autorisée par la loi depuis 1912) se développe sous l’Occupation en lien avec l’association catholique OZANAM. Mais durant ces années de tourmente, les ouvriers subissent plusieurs restrictions. Il faut attendre la Libération pour voir renaître les actions du Comité des oeuvres sociales en matière alimentaire. Les conférenciers s’appuient sur des documents du Centre des Archives de l’Armement et des Archives Communautaires de Grand Châtellerault. [Plus d’information sur le Pass sanitaire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

Entrée gratuite. Réservation conseillée selon les places disponibles. Pass sanitaire obligatoire.

« L’alimentation des ouvriers de la manufacture d’armes de Châtellerault de la fin du XIX siècle à l’après-guerre (1945-1950) par Marie Claude ALBERT et Joseph CHOTARD (CCHA). » Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T18:00:00 2022-04-14T20:00:00

