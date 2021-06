Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne CONFERENCE : Histoires gastronomiques, un cycle de conférences placé sous le signe de l’alimentation. Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

CONFERENCE : Histoires gastronomiques, un cycle de conférences placé sous le signe de l'alimentation.

le jeudi 1 juillet à 18:00

Entre fascination, fantasme et répulsion, jamais boisson n’aura suscité autant d’engouement de la part des artistes et des écrivains. Suivons le cheminement de cette fée verte à travers ce XIXe siècle, de sa naissance à son règne et de son succès à son rejet. Les arts et la littérature permettront de mieux comprendre comment cette boisson s’est installée dans notre imaginaire collectif.

Entrée gratuite. Réservation obligatoire selon les places disponibles.

« L'Absinthe, fascination et déchéance autour de la fée verte ». Intervenant Cyril DEVES. Le Grand Atelier – musée d'art et d'industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault

2021-07-01T18:00:00 2021-07-01T20:00:00

