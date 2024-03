Conférence – Histoire(s) de jeunes chercheurs Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 5 mars 2024.

Conférence – Histoire(s) de jeunes chercheurs Un réseau d’échanges monastique en pays de Garonne : l’exemple de l’abbaye de Grandselve (XIIe-XIVe siècles) Mardi 5 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Mardi 5 mars à 18h

Nouveau rendez-vous d’Histoire(s) de jeunes chercheurs, par Pascal Sintes, Master mention Mondes médiévaux.

L’ abbaye de Grandselve est considéré comme l’une des abbayes les plus riches et puissantes de l’ordre de Cîteaux. Les sources manuscrites témoignent de son organisation et montrent une abbaye remarquablement bien intégrée à un réseau d’échanges et de donateurs, couvrant les pays de Garonne jusqu’à l’estuaire de la Gironde. Les moines ont ainsi su s’affranchir, avant la fin de la première moitié du XIVe siècle, de toutes les contraintes économiques exercées par les péagers rencontrés le long du fleuve. Les actes mettent en évidence le rôle essentiel de la Garonne dans l’essor de l’abbaye de Grandselve, et constituent une source incontournable de l’histoire des péages et de la navigation sur le fleuve au Moyen Âge.

Durée : 1h

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Conférence Adulte