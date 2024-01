Conférence – Histoire (s) de jeunes chercheurs Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 12 mars 2024.

Conférence – Histoire (s) de jeunes chercheurs Contrôler le cinéma en temps de guerre. La censure cinématographique en Haute-Garonne, de 1939 à 1944 Mardi 12 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T18:00:00+01:00 – 2024-03-12T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-12T18:00:00+01:00 – 2024-03-12T20:00:00+01:00

Mardi 12 mars à 18h

Nouveau rendez-vous d’Histoire(s) de jeunes chercheurs, par Maud Lombard, Master mention Histoire, Civilisations et Patrimoine.

Dans l’imaginaire collectif, lorsque nous pensons à la censure cinématographique l’image qui nous apparait en premier est celle de l’infraction, de la diffusion illégale d’un long-métrage. Surgit alors dans notre esprit l’image d’une opposition vive et unanime à ce système, l’image d’un acte résistant. Cependant, il est important de remettre en question ces représentations et de comprendre les mécanismes mis en place pour instaurer dans le département une censure efficace. De découvrira ses failles et ses contestations afin de mesurer son réel impact sur la vie cinématographique de la Haute-Garonne.

Durée 1h

Bibliothèque d’Études Méridionales, 56 rue du Taur

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/conference-histoire-s-de-jeunes-chercheurs-2/ »}]

Conférence Adulte