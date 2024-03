Conférence “Histoire et parcours de personnes migrantes diverses formes de cosmopolitisme dans les espaces ruraux “ Centre Jean Rivierre Prailles-La Couarde, dimanche 17 mars 2024.

Conférence “Histoire et parcours de personnes migrantes diverses formes de cosmopolitisme dans les espaces ruraux “ par Olivier Clochard, Enseignant chercheur et directeur du laboratoire MIGRINTER CNRS Université de Poitiers

À 14h30 Centre Jean Rivierre La Couarde do

À 14h30 Centre Jean Rivierre La Couarde don libre. .

Centre Jean Rivierre 5 Impasse du Temple

Prailles-La Couarde 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

