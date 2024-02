Conférence Histoire et futur de la pêche côtière en côtes d’Armor Salle de l’Ostréa Plouézec, mardi 6 février 2024.

Quel avenir pour la pêche côtière ? L’association Récifs Goëlo vous propose une conférence de Guy Prigent, ethnologue, spécialiste des patrimoines littoraux, et Yannick Hemeury, dirigeant d’un bureau d’études et d’ingénierie au service de la pêche sur l’évolution des pêches côtières en Côtes d’Armor. La première partie présentera l’histoire de cette pêche, illustrée jusqu’en 1970 et la deuxième partie, son évolution, son actualité, ses perspectives de développement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 18:00:00

fin : 2024-02-06

Salle de l’Ostréa Place des Droits de l’Homme

Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne contact@recifsgoelo.fr

