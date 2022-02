Conférence Histoire et fabrication des Doris Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Manche

Conférence Histoire et fabrication des Doris Barneville-Carteret, 24 avril 2022, Barneville-Carteret.

2022-04-24 – 2022-04-24

Rendez-vous au Pôle Nautique de Barneville-Carteret pour assister à une conférence de Christian PORQUET sur les Doris, ces embarcations d'origine américaine qui se sont répandues sur les côtes normandes et en particulier dans le Cotentin.

catherine.pot@barneville-carteret.fr +33 2 33 53 88 29

