Conférence « Histoire et évolution de la psychiatrie » Hôpital de Cayssiols, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Olemps. Conférence « Histoire et évolution de la psychiatrie »

Hôpital de Cayssiols, le samedi 18 septembre à 10:15

Conférence proposée dans le cadre de la journée de célébration des 90 ans du Centre Hospitalier Sainte-Marie de Rodez

Dans la limite des places disponibles

Avec André Gassiot, psychiatre, Gérard Guièze, professeur de philosophie et conférencier, et Yann Launay, chargé d’étude au service du patrimoine de Rodez Agglomération. Hôpital de Cayssiols Cayssiols 12510 Rodez Olemps Aveyron

2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T11:30:00

