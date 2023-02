Conférence: « Histoire et Archéologie du Lys » de Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye Catégories d’Évènement: Lamorlaye

Oise

Conférence: « Histoire et Archéologie du Lys » de Lamorlaye, 4 mars 2023, Lamorlaye Lamorlaye. Conférence: « Histoire et Archéologie du Lys » de Lamorlaye Rue de la Tenure Lamorlaye Oise

2023-03-04 15:30:00 – 2023-03-04 17:30:00 Lamorlaye

Oise Lamorlaye 5 Nicolas Bilot, historien et archéologue, président fondateur de la société d’étude du patrimoine Aquilon, fera dans sa conférence le point sur la campagne d’étude qui a été confiée à Aquilon par la ville de Lamorlaye ; « Le Lys » est aujourd’hui à la fois un hameau, « Le Vieux Lys », rattaché à Lamorlaye depuis 1825 et un grand lotissement, « Le Lys-Chantilly », créé en 1925. La seigneurie du Lys appartient pour partie à Royaumont depuis sa fondation en 1228 par le futur Saint-Louis et pour partie, depuis 1688, aux princes de Condé qui en 1719 lanceront la création d’une forêt là dans ce qui n’était jusqu’alors que « La Plaine du Lys », lieu de culture et de marais. C’est dans cette « forêt du Lys » que le lotissement a été créé avec pour objectif de maintenir le caractère forestier du lieu. L’inscription est obligatoire si vous choisissez le distanciel. Nicolas Bilot, historien et archéologue, président fondateur de la société d’étude du patrimoine Aquilon, fera dans sa conférence le point sur la campagne d’étude qui a été confiée à Aquilon par la ville de Lamorlaye ; « Le Lys » est aujourd’hui à la fois un hameau, « Le Vieux Lys », rattaché à Lamorlaye depuis 1825 et un grand lotissement, « Le Lys-Chantilly », créé en 1925. La seigneurie du Lys appartient pour partie à Royaumont depuis sa fondation en 1228 par le futur Saint-Louis et pour partie, depuis 1688, aux princes de Condé qui en 1719 lanceront la création d’une forêt là dans ce qui n’était jusqu’alors que « La Plaine du Lys », lieu de culture et de marais. C’est dans cette « forêt du Lys » que le lotissement a été créé avec pour objectif de maintenir le caractère forestier du lieu. L’inscription est obligatoire si vous choisissez le distanciel. lamorlayealma@gmail.com +33 6 22 05 42 36 https://www.lamorlayealma.wordpress.com/ ALMA

Lamorlaye

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Lamorlaye, Oise Autres Lieu Lamorlaye Adresse Rue de la Tenure Lamorlaye Oise Ville Lamorlaye Lamorlaye lieuville Lamorlaye Departement Oise

Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamorlaye lamorlaye/

Conférence: « Histoire et Archéologie du Lys » de Lamorlaye 2023-03-04 was last modified: by Conférence: « Histoire et Archéologie du Lys » de Lamorlaye Lamorlaye 4 mars 2023 Lamorlaye Lamorlaye, Oise Oise Rue de la Tenure Lamorlaye Oise

Lamorlaye Lamorlaye Oise